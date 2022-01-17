Украинский посол Андрей Мельник ведет себя слишком нагло, пытаясь что-то требовать у Германии, написали немецкие пользователи Сети. Так они отреагировали на заявления дипломата, захотевшего, чтобы Берлин немедленно пересмотрел вопрос о предоставлении Киеву вооружений.

«Украина уже в НАТО? Нет. Украина уже в ЕС? Нет. Приносит ли нам Украина экономическую пользу? Нет. Так какое нам дело до Украины?» – поинтересовался еще один читатель.

Другой комментатор отметил, что не только Украина, но и некоторые другие страны что-то у Германии требуют. Хотя не имеют никакого морального права делать это.

«”Украинский посол требует…”. Кто он такой, чтобы чего-то требовать? Довольно нагло!» — спустил Мельника с небес на землю немецкий читатель.

Напомним, что Германия отказалась предоставлять Украине оружие, так как считает, что в регионе нужна деэскалация, а не очередное обострение ситуации.