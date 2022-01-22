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Читатели The Daily Express высмеяли британских журналистов, которые сообщили об отправке кораблей РФ через пролив Ла-Манш.

Как было заявлено, британские корабли осуществили сопровождение трёх военных кораблей РФ. Также было заявлено, что они сменили ВМС Нидерландов и передадут российские судна для продолжения сопровождения Marine Nationale. По мнению журналистов, Россия намеревается осуществить вторжение на Украину, так как неизвестно, куда эти корабли отправляются.

Но читатели высмеяли статью, заявив, что журналисты пытаются напугать жителей и удивительно, что не было заявлено о третьей мировой войне. Как было отмечено, пролив Ла-Манш является международными водами, так что нет чего-либо удивительного в том, что судна РФ прошли через него в сопровождении.

Также было отмечено, что подобная паника начинается всегда, когда корабли России перемещаются. Действия ВМФ РФ были названы рутиной.

Ранее мы сообщали о том, что корабли ВМФ России напугали НАТО переходом в Балтийское море. Как заявили авторы The Drive, это странная реакция.

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