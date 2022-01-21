читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Шесть десантных кораблей ВМФ России перепугали Североатлантический альянс. Появление этой флотилии в Балтийском море устроило настоящий переполох – Швеция сразу начала перебрасывать дополнительные силы на остров Готланд, а НАТО отправил на перехват и сопровождение БДК свои эсминцы и самолеты.

Американское издание The Drive прокомментировало сложившуюся ситуацию. Журналисты заметили, что три из шести кораблей уже вышли в пролив Ла-Манш, остальные идут следом за ними.

По мнению экспертов, корабли, на борту которых может находиться вооружение и до 2 тысяч морских пехотинцев, направляются в Черное море. Там они якобы намереваются принять участие в «нападении» на Украину.

По словам авторов портала, столь бурная реакция на десантные корабли является странным. Как в таком случае будет действовать НАТО, если Москва выведет десятки грозных боевых кораблей, представить сложно.

Вам может понравиться

Американские спецслужбы отслеживали семь пользователей WhatsApp

Глава компании Facebook (ныне – Meta) Марк Цукерберг официально разрешил американским спецслужбам отслеживать пользователей мессенджера WhatsApp, которые физически находятся в Китае. Для этой цели была задействована технология «автоматический регистратор телефонных

Три русских десантника в Сирии развернули американскую колонну

Трое российских десантников завернули в Сирии целую колонну американских войск, пытавшихся прорваться в провинцию Хасеке. Видео этого инцидента опубликовал в Сети телеведущий Владимир Соловьев. Произошел этот эпизод на трассе М4.

Ераносян: Троянские кони НАТО ставят Грузию и Украину на грань уничтожения

Заявления и действия США и НАТО, якобы направленные на защиту постсоветских государств от «российской агрессии» – это троянские кони, под оберткой которых скрывается смерть для военнослужащих Украины и Грузии, рассказал
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 21 января – облачно с прояснениями, до -4 °C | город Мытищи: погода, 21 января – небольшой снег, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 21 января – облачно с прояснениями, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 21 января – облачно с прояснениями, до -6 °C | Королев: погода, 21 января – снег, до -2 °C | Подольск: погода, 21 января – небольшой снег, до -5 °C | Армавир: погода, 21 января – облачно с прояснениями, до 0 °C |