Шесть десантных кораблей ВМФ России перепугали Североатлантический альянс. Появление этой флотилии в Балтийском море устроило настоящий переполох – Швеция сразу начала перебрасывать дополнительные силы на остров Готланд, а НАТО отправил на перехват и сопровождение БДК свои эсминцы и самолеты.

Американское издание The Drive прокомментировало сложившуюся ситуацию. Журналисты заметили, что три из шести кораблей уже вышли в пролив Ла-Манш, остальные идут следом за ними.

По мнению экспертов, корабли, на борту которых может находиться вооружение и до 2 тысяч морских пехотинцев, направляются в Черное море. Там они якобы намереваются принять участие в «нападении» на Украину.

По словам авторов портала, столь бурная реакция на десантные корабли является странным. Как в таком случае будет действовать НАТО, если Москва выведет десятки грозных боевых кораблей, представить сложно.