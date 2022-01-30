Издание Daily Express сравнило возможности армий России и НАТО, подсчитав численность личного состава и ядерных ракет. В результате выяснилось, что РФ незначительно проигрывает по первому показателю только Соединенным Штатам – вместе с резервом она способна задействовать в вооруженном конфликте 1,4 миллиона военнослужащих, а США – чуть более двух миллионов. Если же в гипотетической войне будут участвовать все страны НАТО, они задействуют до 5 миллионов бойцов.

По ядерным боеголовкам Россия превосходит все страны НАТО, включая США. У нее имеется 6400 ракет, причем подавляющее большинство из них – это современное стратегическое оружие.

Автор статьи Лайам Дойл провел такое сравнение в связи с событиями вокруг Украины, что разозлило читателей издания. Они напомнили, что НАТО не должен защищать эту страну, которая не входит в его состав.

«Украина не входит в состав НАТО. Или альянс НАТО теперь должен защищать всех, кто попросит его о помощи?», – поинтересовался один из пользователей.

Также комментаторы заявили, что сравнение слишком неполное. Так, Россия превосходит США по качеству современных истребителей, способных конкурировать с F-35 и F-22, однозначно выигрывает по мощи и разнообразию зенитно-ракетных комплексов и уже имеет на вооружении гиперзвуковые ракеты.