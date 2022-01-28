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Напряжённые отношения России с США и НАТО, которые наблюдаются в начале этого года, могут привести к взаимному снижению оружиям массового поражения у всех сторон. Во всяком случае, на это намекают ответы по гарантиям безопасности, которые российской стороне дали в Североатлантическом альянсе, пишет New York Times.

Из ответов следует, пишут журналисты, что Россия не может повлиять на размещение войск и оружия, в том числе ядерного на территориях стран НАТО, тем не менее эти ответы не исключают установления взаимных ограничений по количеству ракет малой и средней дальности. А это может привести к возрождению соответствующего договора, который перестал действовать в 2020 году.

Ранее о возможности подписать новый договор о ликвидации ракет малой и средней дальности (ДРСМД) заявлял генсек НАТО Йенс Столтенберг, обвинив при этом Россию, что именно она его в своё время нарушила. В Москве с этим не согласны.

Как отмечает издание, Запад пошёл и на другие на определённые уступки России в ответе по гарантиям безопасности и готов обсуждать, например, правила и проведения военных учений, чтобы не перепутать учебные манёвры с дислокацией войск для вторжения и так далее.

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