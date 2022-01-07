«Спецпредставитель» губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова Маргарита Рудакова может стоять за проблемами предпринимателей малого бизнеса в период новогодних каникул. Об этом сообщил Telegram-канал «Площадь Восстания».

Смольный накануне открытия рождественских ярмарок ввел в городе QR-коды, которые граждане обязаны предъявлять для посещения мест общественного питания и торговых центров. Администрацию губернатора Александра Беглова не остановил даже ряд проблем, связанных с несовершенством работы системы. Это может быть связано с коррупционной схемой, которую провернули петербургские чиновники.

«Смольной в очередной раз продемонстрировал, как он умеет душить бизнес. Сначала антиковидными препонами, а потом QR-кодами, о которых Беглова просили повременить из-за не налаженных механизмов работы с ними. Максимально обложить общепит и ТЦ ограничениями в самое короткое время требовала коррупционная схема, суть которой сводится к тому, чтобы по максимуму выжать прибыль с Рождественской ярмарки», — говорится в сообщении.

Получить место на ярмарке могли далеко не все желающие, попали туда только «свои». Значительную долю дохода предположительно могла получить Рудакова. Так, Смольный нажился на петербуржцах и гостях города, у которых во время праздников просто не оказалось иной альтернативы.