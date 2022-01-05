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Портал Avia.Pro сообщил, что в Казахстане некоторые военнослужащие и представители силовых структур перешли на сторону протестующих. Они не захотели выполнять приказы о применении в отношении митингующих граждан военную силу. Такая ситуация чревата государственным переворотом в стране.

Авторы публикации выложили видео, якобы подтверждающее этот факт. Однако не исключено, что оппозиционные силы Казахстана специально распространяются подобные записи в качестве пропаганды.

Эксперты отмечают, что ситуация в стране перешла в критическую фазу. Протесты охватили почти всю ее территорию. Некоторые силовики действительно переходят на сторону протестующих, так как не хотят стрелять в безоружных людей. Имеется также информация, что военные выпустили на свободу ранее задержанных граждан, однако официального подтверждения этому пока нет.

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