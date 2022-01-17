Экс-президент Украины Петр Порошенко пообещал, что не позволит посадить себя за решетку, сообщает РИА Новости.

Он также добавил, что 17 января вернется в Киев и посетит печерский районный суд, где будет выбрана мера пресечения по делу о государственной измене. В настоящее же время бывший президент летит из Варшавы в Киев.

На Украине Порошенко обвиняют в государственной измене. По информации, выявленной в ходе следствия, политик предал интересы Украины поставками угля с территории ДНР и ЛНР.

Порошенко покинул Украину 17 декабря 2021 года, отправившись в Турцию и Польшу для участия во встречах и международной конференции по теме посвященных конфликту России, Украины и НАТО.

Пятый президент Украины подчеркнул, что в суде будет бороться против политически мотивированного преследования.

Пресс-служба офиса украинского генерального прокурора заявила, что прокуратура просит суд арестовать Порошенко по делу о государственной измене с возможностью внесения залога в 37 миллионов долларов. Партия экс-президента “Европейская солидарность” считает такие действия политическими репрессиями.