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Геополитическая гонка, которую затеял Запад, завершилась разгромной победой российского лидера Владимира Путина, заявил экс-представитель Североатлантического альянса в Москве Гарри Табах. Он пояснил, что причина этого кроется в действиях президента США Джо Байдена.

Киев делает ставку на США, однако он совершает фатальную ошибку. Байден уже снял санкции против «Северного потока-2», а также пошел на диалог с РФ по гарантиям безопасности. Так, Джон Салливан, занимающий пост советника американского президента, уверен, что эти самые гарантии России нужно предоставить. И это несмотря на предвыборные обещания Байдена продолжать давление на РФ и вводить против нее новые ограничительные меры.

Американский лидер также обеспечивает условия для обогащения России. Являясь фанатом «зеленой энергетики», он чинит препятствия нефтедобывающей отрасли США, тем самым позволяя РФ зарабатывать огромные деньги. По словам Табаха, «Путин уделал Запад его собственными руками» и получил все, что хотел.

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