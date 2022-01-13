Полковник сирийских правительственных сил Анвар Раслан получил пожизненный срок пребывания за решеткой в Германии. Его осудили в рамках уголовного дела, открытого против преступного режима Башара Асада.

В столице Сирии Дамаске Раслан возглавлял так называемое отделение 251 – центр содержания под стражей, в котором содержались противники режима Асада. В ходе следствия ему были выдвинуты обвинения в пяти случаях насилия, в тридцати убийствах, а также в более 4 тысяч пыток. По каждому из эпизодов суд признал полковника виновным, что и стало причиной пожизненного заключения. Помимо этого, на 4,5 года был осужден помощник Анвара Раслана Эйад аль-Гариб.

В решении суда исключается возможность обжалования приговора. Также Раслан не имеет никаких шансов досрочно выйти на свободу. Ему придется сидеть в немецкой тюрьме до конца своих дней.