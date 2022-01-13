читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Полковник сирийских правительственных сил Анвар Раслан получил пожизненный срок пребывания за решеткой в Германии. Его осудили в рамках уголовного дела, открытого против преступного режима Башара Асада.

В столице Сирии Дамаске Раслан возглавлял так называемое отделение 251 – центр содержания под стражей, в котором содержались противники режима Асада. В ходе следствия ему были выдвинуты обвинения в пяти случаях насилия, в тридцати убийствах, а также в более 4 тысяч пыток. По каждому из эпизодов суд признал полковника виновным, что и стало причиной пожизненного заключения. Помимо этого, на 4,5 года был осужден помощник Анвара Раслана Эйад аль-Гариб.

В решении суда исключается возможность обжалования приговора. Также Раслан не имеет никаких шансов досрочно выйти на свободу. Ему придется сидеть в немецкой тюрьме до конца своих дней.

Вам может понравиться

Myśl Polska: США втягивают Россию в войну на Украине

Провал консультаций по гарантиям безопасности в Женеве указывает на стремление США развязать войну против России. Однако и Москва вряд ли намерена так просто сдаваться, уверен польский журналист Адам Смех. В

Минобороны Великобритании рассказало о таране подлодкой России британского фрегата

В Великобритании поделились деталями инцидента, касающегося столкновения подлодки России и британского судна. Так, недавно выяснилось, что атомная подлодка России протаранила гидролокатор британского фрегата «HMS Northumberland». Отмечается, что российская подлодка не
  • Анна
  • 11.01.2022
  • читать 1 минуту

Офицер ФСО предстанет перед судом за взятки в 20 миллионов рублей от компаний, реконструировавших резиденцию в Ново-Огарево

На 14 января назначено очередное заседание 235-го гарнизонного военного суда Москвы, на котором будет решаться судьба подполковника ФСО Алексея Голохвастова. Офицер обвиняется в получении взяток во время строительства резиденции главы
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 13 января – пасмурно, до 2 °C | город Мытищи: погода, 13 января – облачно с прояснениями, до -15 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 13 января – небольшой снег, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 13 января – снег, до -2 °C | Королев: погода, 13 января – пасмурно, до -9 °C | Подольск: погода, 13 января – облачно с прояснениями, до -16 °C | Армавир: погода, 13 января – небольшой снег, до -6 °C |