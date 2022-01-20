читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Адмиралтейском районе к уборке снега и наледи привлекли сотрудников бюджетных организаций. Работники администрации и подведомственных учреждений совместно с сотрудниками УК трудились во дворах на Гороховой улице. Районные чиновники объяснили порыв бюджетников, которых «никто не заставлял», а «просто попросили», близостью 78-й годовщины Дня снятия блокады Ленинграда.

«Сейчас особенно важно, чтобы для всех жителей блокадного Ленинграда, ветеранов, граждан старшего поколения, жителей района были обеспечены условия для безопасного передвижения по территории района», – заявили в администрации.

Как видно, лишь памятные даты заставляют власти хоть как-то позаботиться о ветеранах. Горожане жалуются на снежные завалы и гололед, игнорируемые коммунальными службами Смольного с начала декабря. Показное мероприятие в Адмиралтейском районе, судя по всему, провели, чтобы нивелировать негативный фон.

Люди при этом устали ждать активных действий от администрации Александра Беглова и подведомственных ей организаций и все чаще сами выходят на уборку. В некоторых дворах лопаты взяли в руки инвалиды-колясочники, для которых из-за некачественной уборки каждая прогулка превратилась в настоящее испытание.

Петербургские пенсионеры тем временем выразили недовольство работой Беглова, запустив петицию с требованием его отставки. Под ней подписались уже около 20 тысяч человек.

Вам может понравиться

Запад паникует по поводу развертывания десантных кораблей Балтийского флота России

Три больших десантных корабля (БДК) ВМФ России покинули Балтийское море и направились в Атлантический океан, перед этим вызвав нешуточную тревогу в Швеции, которая направила дополнительные войска на остров Готланд. Об

Корабль ВМФ РФ «Карелия» был замечен на побережье США

Разведывательное судно Военно-морских сил России было замечено около побережья США. Недавно западные СМИ сообщали о маневрах российского корабля «Карелия» около Гавайев, сообщает ПолитРоссия. Похоже, что русские моряки собирали гидрографические данные

Бывший вице-премьер Польши Павляк раскритиковал строительство газопровода «Балтийская труба»

Бывший вице-премьер Польши Вальдемар Павляк раскритиковал строительство газопровода, через который будет проводиться топливо из Норвегии. Бывший вице-премьер заявил, что в газопроводе «Балтийская труба» нет никакой необходимости, а правительству же нужно сосредоточиться
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 января – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 20 января – пасмурно, до -3 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 января – облачно с прояснениями, до -4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 января – небольшой снег, до -7 °C | Королев: погода, 20 января – пасмурно, до -4 °C | Подольск: погода, 20 января – пасмурно, до -3 °C | Армавир: погода, 20 января – небольшой снег, до -3 °C |