В Адмиралтейском районе к уборке снега и наледи привлекли сотрудников бюджетных организаций. Работники администрации и подведомственных учреждений совместно с сотрудниками УК трудились во дворах на Гороховой улице. Районные чиновники объяснили порыв бюджетников, которых «никто не заставлял», а «просто попросили», близостью 78-й годовщины Дня снятия блокады Ленинграда.

«Сейчас особенно важно, чтобы для всех жителей блокадного Ленинграда, ветеранов, граждан старшего поколения, жителей района были обеспечены условия для безопасного передвижения по территории района», – заявили в администрации.

Как видно, лишь памятные даты заставляют власти хоть как-то позаботиться о ветеранах. Горожане жалуются на снежные завалы и гололед, игнорируемые коммунальными службами Смольного с начала декабря. Показное мероприятие в Адмиралтейском районе, судя по всему, провели, чтобы нивелировать негативный фон.

Люди при этом устали ждать активных действий от администрации Александра Беглова и подведомственных ей организаций и все чаще сами выходят на уборку. В некоторых дворах лопаты взяли в руки инвалиды-колясочники, для которых из-за некачественной уборки каждая прогулка превратилась в настоящее испытание.

Петербургские пенсионеры тем временем выразили недовольство работой Беглова, запустив петицию с требованием его отставки. Под ней подписались уже около 20 тысяч человек.