Главная цель президента России Владимира Путина – это присоединение Украины, заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его мнению, ради этого российский лидер даже готов приводить «избирательную и искаженную» аргументацию.

В своей публикации в издании The Times Уоллес пишет, что после развала Союза НАТО не включал в свои ряды бывшие советские республики. Они якобы сами попросились под крыло Североатлантического альянса и нашли понимание в Брюсселе.

Глава британского Минобороны также вспомнил о статье Владимира Путина об Украине. Он заявил, что в этом эссе красной нитью проходит этнический национализм. Причем все слова о вторжении НАТО и единстве РФ и Украины отходят на второй план из-за «искаженной» аргументации. Которая призвана оправдать возможное «насильственное присоединение» или подчинение себе соседнего государства.

В комментариях мнения читателей разделились. Одни согласились с точкой зрения Уоллеса, но многие британцы сочли публикацию очередным способом изваять из России образ врага.