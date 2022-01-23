Специалисты из Великобритании рассказали о созданном детекторе, которые способен улавливать коронавирус в воздухе.

Детектор имеет небольшой размер, его можно закрепить на воротник. В течение дня устройство собирает материалы. Затем при помощи ПЦР-теста нужно проанализировать этот материал и выяснить, сталкивался ли человек в течение дня с частицами вируса. Отмечается, что устройство способно определять даже низкие концентрации вируса, которых недостаточно, чтобы заразиться.

По словам специалистов, такой детектор удобнее, чем использование иных приборов, которые способны определять наличие частиц вируса в реальном времени, но отличаются большими размерами. Использовать разработку могут люди, у которых риск заражения достаточно высок. К примеру, это врачи или официанты. Благодаря детектору они смогут своевременно узнавать о контакте с вирусом, сдавать анализы и уходить на карантин.

Ранее учёные заявили, что коронавирус теряет способность к заражению уже через 20 минут после попадания в воздух. Также было заявлено, что проветривание помещений является неэффективным для профилактики заражения.