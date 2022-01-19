Очередную попытку военнослужащих США прорваться на подконтрольную правительственным силам Сирии территорию заблокировали российские десантники. Бойцы ВДВ продемонстрировали свои возможности, остановив американскую колонну, пишет портал Avia.Pro.

Участие в операции российских военных оказалось для американцев неприятным сюрпризом. Обычно они натыкаются на сирийские патрули, которые хоть и оказывают сопротивление, но делают это как-то вяло. Десантники ВДВ РФ внезапно появились на пути колонны, следовавшей в провинцию Хасеке и «на пальцах» объяснили, что произойдет, если военный контингент США попробует повторить свое путешествие.

Отмечается, что это уже третий подобный конфликт. Соединенные Штаты игнорируют требования и предпринимают попытку за попыткой похозяйничать на сирийской территории. Однако все они пресекаются российскими десантниками. Не исключено, что подобные действия США указывают на дальнейшую напряженность в отношениях из-за отказа Вашингтона предоставлять Москве гарантии безопасности.