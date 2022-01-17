На российской военной авиабазе, которая находится недалеко от границы с Украиной. насчитали 24 бомбардировщика СУ-34. Такого количества хватит не только, чтобы вести оборонительные действия, но и для того, чтобы при нападении уничтожать большие силы противника.

Журналисты издания Авиа.про заявили об увеличении дислокации ударных сил на базе “Балтимор” в Воронеже. Источником информации стали снимки со спутника, опубликованные 15 января. С начал года на “Балтиморе” базируется уже больше двух десятков СУ-34. При этом авиабаза расположена всего в 180 километрах от границы с Украиной. Таким образом, делают вывод специалисты издания, у России достаточно сил, чтобы эффективно отреагировать, если российским гражданам на Донбассе будет грозить угроза со стороны вооружённых сил Украины.

Кроме этого, наличие двух эскадрилий СУ-34, которые в боевых действиях могут выполнять роль не только бомбардировщиков, но и истребителей, должно сдерживать войска стран НАТО, если те захотят продемонстрировать агрессию. Эксперты утверждают, что 24-х самолётов достаточно, чтобы держать под контролем большой участок границы на западе страны.