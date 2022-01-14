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Болгарский министр обороны Стефан Янев не поддержал идею расширения НАТО на восток. Также он отметил, что правительство страны еще полностью не определилось, выступать ли в поддержку Североатлантического альянса в его весьма агрессивных действиях против России, пишет местное издание «Факти».

Читатели в большинстве своем поддержали высказывания министра. Они написали, что если кто и представляет угрозу национальной безопасности Болгарии, так как это именно НАТО. А с Россией нужно дружить как и прежде.

«Самое время провести в Болгарии референдум, посмотреть, народ «за» или «против» НАТО. Нужны ли Болгарии оккупационные войска, которые используют четыре болгарские военные базы и не платят за это? Войска, которые готовы втянуть нас в войну фактически с ближайшими родственниками», — написал один из читателей издания.

Еще один комментатор заявил, что там где НАТО, там хаос, а Причерноморью не нужны кризисы:

«Дошло до того, что Болгария, у которой сокращается население, нет армии и экономики, действительно в вопросах национальной безопасности полагается на внешние силы типа НАТО. Хорошо это или плохо? Ни то, ни другое — это катастрофа! Поэтому даже малейшие сотрясения в Причерноморье добьют нас», – написал он.

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