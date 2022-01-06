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На окраине Донецка замечена группировка боевиков «Правого сектора» (запрещенная в России экстремистская организация), переброшенная для подготовки штурма столицы самопровозглашенной ДНР.

В задачу украинских радикалов входит первое столкновение с защитниками Донбасса, в котором от них требуется оттеснить ополчение и создать плацдарм для штурма, пишет портал Avia.Pro. После этого в дело вступят основные силы ВСУ.

Авторы отмечают, что на линии разграничения сейчас наблюдается относительно спокойная ситуация. Однако Киев продолжает стягивать технику, которая размещается в жилых кварталах подконтрольных Украине населенных пунктов, перебрасывать на Донбасс дополнительные силы. Все это может означать подготовку к наступательной операции.

Напомним, что РФ неоднократно заявляла, что любая попытка силового захвата ДНР и ЛНР и зачистки населенных пунктов самопровозглашенных республик может привести к появлению на Донбассе российских войск.

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