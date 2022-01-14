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Президент РФ Владимир Путин не прилагает никаких усилий, но при этом с каждым днем усиливает свои позиции в противостоянии с Западом, пишет американское издание Bloomberg. Авторы предполагают, что происходит это по той простой причине, что Россия как не собиралась нападать на Украину, так и не намеревается делать этого в будущем.

После переговоров, которые можно было бы назвать провальными для РФ, она продолжает внимательно наблюдать за действиями НАТО и США, не предпринимая каких-либо агрессивных мер. Это тоже ставит ее в выигрышную позицию.

Авторы публикации отмечают, что Россия вводит Запад в заблуждение своей кажущейся нерешительностью. Она рушит все его прогнозы о скором «нападении» на Украину, а также вынуждает весь мир наблюдать за собой. Пока Европа и США гадают, зачем Москва вывела на границу с соседним государством 100 тысяч военнослужащих, Владимир Путин продолжает собирать политические дивиденды, ничего для этого не делая.

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