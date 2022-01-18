«Советское идейное наследие» заставит Россию «напасть на Украину», пишет американский эксперт Нил Фергюсон. В своей публикации в издании Bloomberg он отмечает, что «Москве нужна война» и сейчас появились идеальные условия для ее начала.

Фергюсон напомнил эссе президента Владимира Путина, в котором российский лидер якобы заявляет о невозможности существования суверенной Украины. Эта статья была слишком предвзята и базировалась на неверных предпосылках, уверен журналист.

Он отмечает, что Москва собирается захватить Украину таким же образом, как Германия провела аншлюс Австрии в 1938 году. Это подтверждается появлением у границ соседнего государства стотысячной российской армии, которая была переброшена еще до статьи.

Стоит напомнить, что именно издание Bloomberg дало старт антироссийской истерии пару месяцев назад. Тогда журналисты написали, что Россия атакует Украину в новогодние или рождественские праздники, но прогноз ожидаемо не сбылся. Теперь война перенесена на середину января – середину февраля. И пусть весь мир подождет.