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Ветеран блокады не смогла попасть на Пискаревское кладбище для возложения цветов в честь памятной даты. Блокадницу “оставили за забором” из-за присутствия на мероприятии губернатора Александра Беглова.

В Петербурге 27 января отмечается 78-я годовщина полного освобождения Ленинграда от блокады фашистов. Чтобы почтить память погибших у Пискаревского кладбища собралось много ветеранов. Однако пожилые люди вынуждены были стоять за забором и мерзнуть.

Горожан не пустили из-за официальной церемонии возложения цветов с участием Беглова.

“Что за дела такие? Даже нельзя пройти!” — возмутилась 89-летная блокадница.

Петербуржцев возмутил такой поступок градоначальника.

Блокадницу "оставили за забором" во время церемонии возложения цветов Бегловым на Пискаревском кладбище

Ранее ветераны пожаловались на ужасную организацию мероприятия. Администрация города заставила пожилых людей стоять на морозе, не отпуская в туалет или поесть.

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