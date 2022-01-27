Блокадницу "оставили за забором" во время церемонии возложения цветов Бегловым на Пискаревском кладбище

Ветеран блокады не смогла попасть на Пискаревское кладбище для возложения цветов в честь памятной даты. Блокадницу “оставили за забором” из-за присутствия на мероприятии губернатора Александра Беглова.

В Петербурге 27 января отмечается 78-я годовщина полного освобождения Ленинграда от блокады фашистов. Чтобы почтить память погибших у Пискаревского кладбища собралось много ветеранов. Однако пожилые люди вынуждены были стоять за забором и мерзнуть.

Горожан не пустили из-за официальной церемонии возложения цветов с участием Беглова.

“Что за дела такие? Даже нельзя пройти!” — возмутилась 89-летная блокадница.

Петербуржцев возмутил такой поступок градоначальника.

Ранее ветераны пожаловались на ужасную организацию мероприятия. Администрация города заставила пожилых людей стоять на морозе, не отпуская в туалет или поесть.