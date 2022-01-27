Жители Санкт-Петербурга не смогли попасть на Пискаревское кладбище для возложения цветов в честь полного снятия блокады Ленинграда.

Город 27 января отмечает 78-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады фашистов. В связи с этим у Пискаревского кладбища собралось много пожилых людей для возложения цветов. Однако они вынуждены стоять за забором и мерзнуть.

Горожан не пустили на территорию кладбища из-за официальной церемонии с участием губернатора Александра Беглова.

«Что за дела такие? Даже нельзя пройти!» — возмутилась 89-летная блокадница.

Ранее стало известно об участии Беглова в торжественной церемонии по случаю годовщины полного снятия блокады Ленинграда. Как сообщают СМИ, мероприятие проходит у монумента на Пискаревском кладбище.