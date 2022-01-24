В результате драки восточноевропейских дипломатов пострадали четыре человека, пишет немецкое издание Bild. Журналисты уточняют, что инцидент произошел в одном из берлинских ресторанов в минувшее воскресенье.

По словам авторов публикации, дипломаты сперва все вместе употребляли горячительные напитки, а затем начали ссориться. Словесная перепалка продолжилась на улице и переросла в потасовку. После нее женщина и двое мужчин были вынуждены обратиться в ближайшую больницу за медицинской помощью.

Управляющий ресторана рассказал, что все участники драки «на самом деле хорошие люди». Просто выпили лишнего. В немецкой полиции заявили, что потасовка с пострадавшими действительно была, но об участвовавших в ней дипломатах в настоящий момент ничего не известно.