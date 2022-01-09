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Мусорная реформа, стартовавшая в городе 1 января, принесла петербуржцам вместо обещанной чистоты и новых экостандартов антисанитарию и кучи мусора во дворах. Горожане засыпают контролирующие органы тысячами жалоб на мусорный коллапс, однако чиновники ссылаются на новые механизмы реформенного периода.

Такой вопрос оставил один из горожан на странице комблага во «ВКонтакте».

Бездействие Смольного обостряет ситуацию с невывозом мусора

Между тем обстановка во дворах Петербурга становится все более и более опасной для жизни и здоровья граждан. Мусорные кучи облюбовали многочисленные грызуны – переносчики тяжелых заболеваний.

Бездействие Смольного обостряет ситуацию с невывозом мусора Бездействие Смольного обостряет ситуацию с невывозом мусора

Мусорная реформа наглядно показала неспособность Смольного управлять городским хозяйством, причем в такой жизненно важной сфере, как вывоз и утилизация отходов.

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