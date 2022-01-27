Жесткая конкуренция на рынке труда превращает поиск хорошей высокооплачиваемой работы в сложную и во многом творческую задачу. От соискателя требуется доказать, что именно он, а не кто-то другой достоин занять ту или иную вакансию, что он вне конкуренции. Важную роль в этом процессе исполняет резюме.

Оно представляет собой краткое изложение того, что соискатель хочет рассказать о себе работодателю. Сведения об образовании и предыдущей трудовой деятельности, опыт работы и имеющиеся дополнительные навыки, достижения, если таковые имеются. Все это еще оформить нужно надлежащим образом, чтобы моментально привлечь внимание потенциального босса. Впрочем, с последним гораздо проще, так как всегда можно использовать бесплатные образцы резюме на сайте VistaCreate и подобрать именно тот вариант, который отвечает конкретному виду деятельности.

Содержание резюме: что о себе написать

Любое резюме начинается с указания должности, которую планирует занять соискатель, а также с информации о своей профессии и специализации. Именно это интересует работодателя в первую очередь. Кроме того, документ состоит из следующих пунктов:

личная информация;

обоснование желания занять именно ту вакансию, на которую претендует соискатель, его ключевая цель;

информация об образовании. Краткий список учебных заведений и профессиональных курсов;

опыт трудовой деятельности. В этом пункте нужно указать предыдущие места работы и занимаемые должности;

в пункте с достижениями можно аккуратно похвастать своими успехами на профессиональном, образовательном, творческом или спортивном поприще;

имеющиеся знания и навыки;

дополнительные сведения о себе.

Составлять резюме лучше под конкретную вакансию, указывая в нем лишь ту информацию, которая имеет отношение к будущему месту работы.

Как использовать образцы резюме

Оформление всей перечисленной выше информации имеет важное значение, но воспользовавшись готовыми образцами, претендент на высокооплачиваемую вакансию легко решит эту задачу. После выбора подходящего варианта потребуется перейти в редактор, позволяющий быстро создать мгновенно привлекающее внимание личное резюме.

В процессе редактирования имеется возможность изменить каждый из блоков образца, поменять фон, добавить уже имеющиеся изображения и анимации из базы либо загрузить собственные мультимедийные файлы,

Для сохранения готового резюме достаточно пройти несложный процесс регистрации. Также можно просто скачать получившийся вариант и разместить его либо на собственном сайте, либо на ресурсах с поиском работы.

Всегда нужно помнить о том, что резюме – это своеобразная презентация, впечатление от которой оказывает большое влияние на решение работодателя. Грамотное его составление, эффектное оформление, позволяющее выделить главное, дает возможность руководителю компании оценить как личные качества претендента на должность, так и его профессиональные достижения. Поэтому процессу составления резюме нужно уделить немало времени, которое окупится получением хорошей работы с достойным заработком и большими перспективами.