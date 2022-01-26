Администрация Соединённых Штатов снова напомнила, что в случае перехода российскими войсками границы с Украиной, президента Владимира Путина и членов правительства ждут санкции. Во время брифинга об этом рассказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

По её словам, санкции будут гораздо серьёзнее, чем тем, которые вводились в 2014 году. На этот раз последствия затронут интересы, как российского руководства, так и его деловых партнёров. Псаки также добавила, что сейчас не исключаются никакие варианты ограничений, которые могут ввести против России.

Ранее сообщалось, что группа конгрессменов внесла законопроект о санкциях. Кроме российского лидера в перечень лиц, к которым их планируется применить, входят высокопоставленные российские чиновники, в том числе и силовики. Предлагается ввести ограничение и на газопровод “Северный поток – 2”. Он пока не запущен в эксплуатацию, в Германии газопровод проходит сертификацию.

О возможном вторжении российских войск на Украину в последнее время говорят в странах Запада. В Москве такие планы отрицают и в свою очередь заявляют, что страны НАТО искусственно нагнетают напряжённость.