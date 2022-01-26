Инициативу губернатора Александра Беглова по увековечиванию памяти азербайджанцев, защищавших Ленинград в Великую Отечественную войну, резко раскритиковал известный политолог и блогер Вадим Манукян.

По его мнению, делить по национальному признаку людей, боровшихся с фашизмом и защищавших Советский Союз плечом к плечу, неправильно.

«Я не совсем понимаю зачем при увековечивании памяти нужно делить людей, проживавших в СССР, по национальному признаку? Если хотите увековечить чью-то память, то не нужно выделять одну национальность», — отметил политолог.

В СМИ ранее сообщалось, что на встрече Александра Беглова с послом Азербайджана в РФ Поладом Бюльбюль оглы и директором Фонда Гейдара Алиева Анаром Алакбаровым, состоявшейся накануне Дня полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, губернатор отметил, что в Петербурге проживает большая азербайджанская диаспора. Глава региона также предложил воздвигнуть монумент, который бы увековечил подвиг азербайджанцев, сражавшихся на Ленинградском фронте.

Вадим Манукян заявил, что со стороны губернатора Петербурга было бы большой ошибкой пытаться угодить представителям какой-то одной диаспоры, близкой лично ему. Политолог предложил Беглову более внимательно изучить вопрос, прежде чем принимать подобные решения, так как прорыв и снятие Блокады Ленинграда – заслуга всех народов Советского Союза.

«В вопросе реализации национальной политики нужно серьезно погружаться в материал, а не идти на поводу тех, кто к тебе сейчас ближе по той или иной причине. Сам же Беглов говорит о том, что азербайджанцы защищали Ленинград, как и представители других народов Советского Союза. Вот пусть это и будет памятный знак народам СССР, чьи люди погибли при защите Ленинграда во время блокады. Вот это будет по-настоящему важный шаг, который объединит людей и в России, и в других странах бывшего Советского Союза», — резюмировал Манукян.

Петербургские издания публиковали информацию о тесных связях Беглова с главой азербайджанской диаспоры в Санкт-Петербурге бизнесменом Вагифом Мамишевым. По мнению ряда СМИ, данное предложение Беглова является фактически реверансом в сторону азербайджанской мафии в Северной столице.