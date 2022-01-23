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Губернатор Петербурга Александр Беглов присвоил себе заслуги Георгия Полтавченко по отказу от реагентов. Градоначальник также показал, что не располагает актуальными данными об уровне заболеваемости аллергией и астмой в Северной столице.

Действующий глава Петербурга рассказал об уборке снега. Помимо заявления, что очистке улиц мешают циклоны и перепады температур, он прокомментировал отказ от использования реагентов.

«Отказ от сброса снега и мусора в реки и каналы и неиспользование реагентов дали нам результат — снижение заболеваемости по аллергии и астме», — заявил градоначальник.

Решение об отказе от реагентов было принято еще в 2015 году, а Беглов вступил в свою должность намного позже. Тем самым, говоря о подобных мерах, он присвоил себе заслугу Полтавченко, который в то время занимал пост губернатора.

Заявление об уровне аллергии также позволяет усомниться в словах Беглова. Еще в 2020 году Петербург входил в «десятку» городов России по уровню заболеваемости этим недугом, причем находился рядом с Челябинском и Омском. Очевидно, губернатор не интересуется актуальными данными по этому вопросу.

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