Губернатор Петербурга Александр Беглов поспешно покинул мероприятие с ветеранами войны. Не исключено, что причиной его “бегства” стали неудобные вопросы о пенсии и лекарствах.

Недавно глава Петербурга посетил Дом-интернат ветеранов войны №2. Он вручил им так называемые новогодние подарки: сертификат на снегоуборочную технику и обустройство беседки. Также Беглов рассказал, как Северная столица отпразднует годовщину снятия блокады. Примечательно, что СМИ Смольного сообщили только эту новость, не упомянув дальнейшие события.

Затем ветераны поинтересовались подробностями об индексации пенсий, их повышении, о предоставлении медикаментов. Очевидцы отметили, что сразу после этого Беглов покинул мероприятие, не удостоив ответами петербуржцев. Вероятно, губернатор не хочет или не может обсуждать насущные для пожилых петербуржцев проблемы.