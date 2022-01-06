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Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поздравил жителей города с Рождеством Христовым. Однако теплые слова, сказанные градоначальником, вряд ли перекроют недовольство петербуржцев плохой работой Смольного.

«Рад поздравить всех жителей нашего города, отмечающих Рождество Христово, с великим, светлым и радостным праздником! <…> Рождество Христово наполняет сердца надеждой на лучшее, стремлением помогать нуждающимся», – говорится в обращении Беглова.

Большинство жителей Северной столицы давно уже не верит, что губернатор и его команда способны добросовестно выполнять свои обязанности и выполнять данные обещания. И для этого у них есть все основания. Так, например, осенью Беглов заявлял о полной готовности города к зимнему сезону, но на данный момент в Петербурге не убраны даже прошлогодние сугробы.

На отсутствие управленческих способностей у Беглова обращали внимание многие известные люди. К примеру, по мнению актера Станислава Садальского, петербургского градоначальника, не справляющегося со своими обязанностями, надо срочно менять.

«Он отвлекается на совершенно не те задачи, которые его должны волновать – он не занимается коммунальной проблемой», – сказал Садальский в интервью для издания Live 24.

О необходимости отставки Беглова заявляли в начале 2022 года и пользователи соцсетей.

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