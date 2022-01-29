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Американский генерал Марк Милли рассказал о приведении ВС США в повышенную боевую готовность по приказу главы государства Джо Байдена. Он отметил, что сделано это с целью своевременного оказания помощи союзникам по Североатлантическому альянсу.

«Президент Байден и министр обороны США Ллойд Остин дали разрешение на повышение нашей готовности на случай, если нам придется поддерживать наших союзников или оказывать им помощь», – сообщил Милли.

Он не уточнил, о каких именно родах войск идет речь и что такого страшного должно произойти у союзников, что они не смогут обойтись без срочной американской помощи.

Впрочем, причиной вполне может оказаться раздутая США история вокруг Украины. Все дело в том, что ранее Минобороны США привело в повышенную готовность свой военный контингент в Европе.

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