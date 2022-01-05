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Американский лидер Джо Байден выразил надежду, что 2020 год пройдет для американцев хорошо, если они не перестанут пренебрегать имеющимися в их распоряжении возможностями. Он оговорился, рассказывая гражданам страны о мерах, которые государство собирается предпринять для борьбы с распространением штамма коронавируса «Омикрон».

Оговорка привлекла внимание большого количества американцев. Они высмеяли главу государства, а также написали, что Соединенные Штаты отправились в путешествие во времени.

Если Америка погрузилась в недалекое прошлое, то Украина, напротив, устремилась в светлое будущее. Туда ее отправил киевский мэр Виталий Кличко. Обращаясь к жителям страны, он поздравил их с новым, 2220 годом. Секундой позже он исправился, переместив украинцев в 2222 год.

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