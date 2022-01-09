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Министры обороны Японии и США на недавней встрече договорились о совместном противодействии Китаю и России. На территории Страны восходящего Солнца совсем скоро могут появиться американские базы. С помощью Соединенных Штатов Токио надеется все же отобрать у России Курильские острова.

На невозможность осуществления этой затеи указал военный эксперт Виктор Баранец. В интервью изданию «ПолитРоссия» он рассказал, что Япония пообещала выплатить за содержание баз на своей территории почти 10 миллионов долларов до 2026 года. Эти деньги пойдут на оплату коммунальных услуг, на организацию учений, а также усовершенствование складов, ангаров для техники и прочих объектов.

«Сейчас Япония хочет стать владычицей в своем регионе, но у нее пупок лопнет решить такую задачу, поэтому надо опираться на дядьку, который предлагает жирный кусок пирога. За счет этого они хотят вместе с американцами давить на нас, рассчитывая, что мы сдадимся и отдадим Курилы. За это они платят деньги и хотят получить такой товар», – пояснил Баранец.

По его словам, давление на Москву ничего не даст, однако перед Японией откроется перспектива получить членство в Североатлантическом альянсе. Вполне вероятно, что сперва НАТО будет проводить с ней совместные учения, а затем поднимет вопрос о включении Токио в свои ряды. Это станет дополнительной угрозой для РФ в Тихоокеанском регионе. Также Япония получит хоть призрачный, но все таки шанс на возвращение Курил с помощью НАТО.

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