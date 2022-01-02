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Российский ракетный комплекс «Сармат» превосходит все имеющиеся в распоряжении США боевые системы. Именно поэтому они испытывают ужас при одном упоминании данного вида вооружения, сообщило китайское издание Baijiahao.

Авторы публикации, переведенной на русский язык порталом «ПолитРоссия», рассказали о нескольких самых опасных особенностях МБР «Сармат». Первая из них – это способность разгоняться до 15 Махов. На такой скорости ракета легко обойдет любые системы ПВО и ПРО Соединенных Штатов и гарантировано достигнет цели. При этом она способна маневрировать прямо в полете.

Вторая особенность – это боевое оснащение ракеты. Она несет до 10 боеголовок, мощность которых составляет 750 килотонн. Это позволяет атаковать сразу несколько целей, причем с высокой точностью.

К особенностям китайские эксперты отнесли и дальность полета ракеты, составляющую 18 тысяч километров. Она позволяет атаковать любые объекты на территории США без необходимости размещать ракетные комплексы в других странах.

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