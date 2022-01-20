В условиях, когда НАТО не собирается отказываться от расширения на восток, России приходится самостоятельно предпринимать меры для своей защиты. И она делает это, отправляя Соединенным Штатам скрытые предостережения, пишет китайский портал Baijiahao.

Первым таким предупреждением стал выход в Балтийское море сразу трех больших десантных кораблей ВМФ РФ. Они до смерти напугали одного из ключевых партнеров НАТО – Швецию, которая с испугу даже мобилизовала резервистов для защиты острова Готланд. Который, впрочем, российские корабли совершенно не заинтересовал.

Второе предостережение – не умолкающие уже около недели разговоры о возможном размещении российских ракет на «заднем дворе» США – на Кубе и в Венесуэле. По неофициальным данным, в эти страны уже летали представители ФСБ, а сейчас туда отправились представители Минобороны.

Китайские эксперты, публикацию которых перевел портал «ПолитРоссия», отмечают, что США отлично понимают тайный смысл этих предостережений и опасаются еще более активных действий Москвы.