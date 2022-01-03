Сразу после заявления президента РФ Владимира Путина о балансе сил в Европе Москва провела очередные испытания гиперзвуковых ракет «Циркон»», напоминают эксперты китайского издания Baijiahao. По их мнению, это своеобразная скрытая угроза, призванная сделать Вашингтон более сговорчивым на предстоящих переговорах о гарантиях безопасности.

После видеовстречи с президентом США Джо Байденом российский лидер развил серьезную активность. Буквально через несколько дней проекты договоров были готовы. Одновременно с этим был представлен возможный ответ России для того случая, если США вдруг откажутся от предоставления гарантий.

Авторы публикации, перевод которых представил портал “ПолитРоссия”, отмечают, что испытания «Циркона» стали своеобразным предупреждением для Запада. Залп гиперзвуковых ракет должен продемонстрировать Соединенным Штатам, что РФ имеет силы и средства, чтобы постоять за себя. Но она не хочет войны и поэтому Вашингтону лучше сесть за стол переговоров и прислушаться к предложениям Москвы.