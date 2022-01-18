Американское военное издание Task & Purpose («Задача и Цель») привело мнение авторитетных экспертов, в целом высоко оценивших боеспособность современной российской армии. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

“Российские войска сражались в нескольких зонах военных действий за последние 20 лет, но предполагаемое Западом вторжение в Украину станет первой крупномасштабной обычной войной для вооруженных сил России после распада Советского Союза“, – сказал подполковник армии США в отставке Александр Виндман, эксперт по России и Украине в в Институте внешней политики Университета Хопкинса.

По словам Виндмана, российские военные добились значительных успехов с тех пор, как они изучили свои недостатки в войне 2008 года против Грузии. Но в последний раз масштабные общевойсковые операции, которые могли бы иметь место в Украине, проводились еще тогда, когда Советская Армия воевала в Афганистане.

«Я думаю, что это опытная боевая сила; но не испытанная в боях — разница в том, что им не приходилось сталкиваться с реальными серьезными проблемами и близкими по уровню противниками, а также действовать в крупномасштабных операциях», – считает Виндман,

По его словам, за последние 20 лет в зоны боевых действий было отправлено гораздо меньше российских военнослужащих, чем их американских коллег.

«Они применяли авиацию и высокоточные боеприпасы морского базирования для нанесения ударов по Сирии, но это не то же самое, что проведение последовательных операций на этапе высокой интенсивности, а затем по борьбе с повстанцами», – пояснил Виндман.

По его мнению, Россия будет ждать завершения зимних Олимпийских игр в Пекине в следующем месяце, прежде чем начинать военные операции в Украине, отчасти потому, что России важна поддержка Китая.

Эвелин Фаркас, которая с 2012 по 2015 годы занимала пост заместителя помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии, отметила, что российские подразделения специального назначения воевали в нескольких странах, но украинские силы также имеют большой боевой опыт за последние восемь лет. Фаркас признает: у русских больше войск и лучшее вооружение, чем у украинцев, но их накопленный боевой опыт вряд ли даст им значительное преимущество перед украинскими войсками.

Впрочем, Task & Purpose оценивает «украинский опыт» скептично: «На данный момент линия фронта на востоке Украины отражает условия Первой мировой войны. Украинские войска вырыли ряд траншей, которые находятся всего в паре сотен метров от сепаратистских сил. Это война снайперов и артиллерии, которая ведется с оборудованных стационарных позиций».

Нолан Петерсон, старший редактор журнала Coffee or Die, отметил, что украинские военные избегают использования портативных радиостанций на передовой, потому что российские специалисты могут перехватывать их передачи и определять источники радиосигналов для артиллерийских ударов.

По его мнению, перспектива российского вторжения означает, что конфликт может снова превратиться в маневренную войну. Возглавляемые Россией силы, скорее всего, попытаются окружить целые украинские формирования.