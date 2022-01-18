Американское военное издание Task & Purpose («Задача и Цель») привело мнение авторитетных экспертов, в целом высоко оценивших боеспособность современной российской армии. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.
“Российские войска сражались в нескольких зонах военных действий за последние 20 лет, но предполагаемое Западом вторжение в Украину станет первой крупномасштабной обычной войной для вооруженных сил России после распада Советского Союза“, – сказал подполковник армии США в отставке Александр Виндман, эксперт по России и Украине в в Институте внешней политики Университета Хопкинса.
По словам Виндмана, российские военные добились значительных успехов с тех пор, как они изучили свои недостатки в войне 2008 года против Грузии. Но в последний раз масштабные общевойсковые операции, которые могли бы иметь место в Украине, проводились еще тогда, когда Советская Армия воевала в Афганистане.
«Я думаю, что это опытная боевая сила; но не испытанная в боях — разница в том, что им не приходилось сталкиваться с реальными серьезными проблемами и близкими по уровню противниками, а также действовать в крупномасштабных операциях», – считает Виндман,
По его словам, за последние 20 лет в зоны боевых действий было отправлено гораздо меньше российских военнослужащих, чем их американских коллег.
«Они применяли авиацию и высокоточные боеприпасы морского базирования для нанесения ударов по Сирии, но это не то же самое, что проведение последовательных операций на этапе высокой интенсивности, а затем по борьбе с повстанцами», – пояснил Виндман.
По его мнению, Россия будет ждать завершения зимних Олимпийских игр в Пекине в следующем месяце, прежде чем начинать военные операции в Украине, отчасти потому, что России важна поддержка Китая.
Эвелин Фаркас, которая с 2012 по 2015 годы занимала пост заместителя помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии, отметила, что российские подразделения специального назначения воевали в нескольких странах, но украинские силы также имеют большой боевой опыт за последние восемь лет. Фаркас признает: у русских больше войск и лучшее вооружение, чем у украинцев, но их накопленный боевой опыт вряд ли даст им значительное преимущество перед украинскими войсками.
Впрочем, Task & Purpose оценивает «украинский опыт» скептично: «На данный момент линия фронта на востоке Украины отражает условия Первой мировой войны. Украинские войска вырыли ряд траншей, которые находятся всего в паре сотен метров от сепаратистских сил. Это война снайперов и артиллерии, которая ведется с оборудованных стационарных позиций».
Нолан Петерсон, старший редактор журнала Coffee or Die, отметил, что украинские военные избегают использования портативных радиостанций на передовой, потому что российские специалисты могут перехватывать их передачи и определять источники радиосигналов для артиллерийских ударов.
По его мнению, перспектива российского вторжения означает, что конфликт может снова превратиться в маневренную войну. Возглавляемые Россией силы, скорее всего, попытаются окружить целые украинские формирования.
«Это тип стратегии, которую Красная Армия использовала для победы над немцами во время Второй мировой войны. Она достигла своего апогея в ходе операции «Багратион» летом 1944 года, когда советские войска окружили и уничтожили большую часть немецких частей на Восточном фронте», – подчеркивает Task & Purpose.