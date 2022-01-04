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Французское интернет-издание Avions Legendaires отметило внедрение российских тактических БПЛА в качестве штатного средства целеуказания для реактивной артиллерии, в том числе применяющей термобарические боеголовки. Перевод публикации представлен изданием discover24.ru.

Небольшой российский тактический дрон «Орлан-10», разработанный предприятием «Специальный технологический центр», был призван выполнять задачи по наблюдению и целеуказанию для подразделений спецназа. Теперь стало известно, что он способен работать в поддержку артиллеристов. Несколько дней назад в Сибири были проведены учения именно в этом направлении: дроны информировали экипажи реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град».

Рост числа беспилотников «Орлан-10» в российских Сухопутных войсках сейчас стал постоянным. Однако указанные беспилотники ранее не относились к артиллерийским соединениям, использующим ракетные установки БМ-21 «Град», как и другие подобные типы вооружения.

Теперь была продемонстрирована специальная подготовка для солдат, обученных использованию и развертыванию дронов. Для одного «Орлана-10» не требуются большие ресурсы: их составляют лишь два пилота-оператора, которые заодно устанавливают беспилотник на стартовую площадку. Все это размещается на борту специально оборудованного автомобиля ГАЗ-2975 с колесной формулой 4х4. Эти наземные машины, близкие по своему определению к американским HUMVEE, способны поддерживать войска в любом месте на поле боя.

Благодаря своей 18-часовой автономности, «Орлан-10» может достаточно долго оставаться в зоне поражения целей, а затем сообщать артиллерийским подразделениям об успехе или неудаче выстрелов. Во время учений с боевыми стрельбами, проведенными незадолго до Рождества в Сибири, российские военные использовали 122-миллиметровые ракеты, оснащенные боеголовками с высокоимпульсным термобарическим зарядом.

Россия в первой четверти 21 века остается главной военной державой, использующей это чрезвычайно разрушительное оружие. Из-за большой ударной мощности этих тактических ракет класса «земля-земля» результаты стрельбы весьма эффективны. При этом использование дронов во время учений позволяет войскам получить значимый опыт. Последние учения показывают, что БПЛА «Орлан-10» стал средством воздушной разведки «номер один» в вооруженных силах России.

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