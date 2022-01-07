В «миссию быстрого реагирования НАТО» у арктических границ России, которая осуществляется военно-воздушными силами Норвегии, с 6 января заступили стелс-истребители F-35. Таким образом, завершилось 42-летнее использование норвежских F-16 страны для выполнения этой задачи. Об этом сообщает Aviation Report на основе информации от министерства обороны Норвегии. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Норвегия осуществляет на Крайнем Севере миссию QRA (Quick Reaction Alert – «быстрого реагирования») от имени НАТО. Это означает, что Luftforsvaret (Королевские ВВС Норвегии) на постоянной основе выделяют группу истребителей, которые всегда находятся в готовности к немедленному взлету. Если неизвестный самолет приблизится к воздушному пространству Норвегии (и соответственно – НАТО), F-35 будут подняты в воздух в течение 15 минут, чтобы затем найти, наблюдать и отслеживать воздушную цель.

В предыдущие 42 года миссию быстрого реагирования от имени НАТО выполняли норвежские истребители F-16 Fightning Falcon с авиабазы ​​Будё на севере Норвегии. Теперь F-35 выполняют эту миссию с авиабазы ​​​​Эвенес, расположенной примерно на 150 км севернее. В настоящее время Эвенес модернизируется для размещения как F-35, так и в скором будущем морских патрульных самолетов P-8 Poseidon, которые станут ключевыми средствами Североатлантического альянса для воздушной и морской разведки в районе, где наблюдается увеличение числа российских самолетов и кораблей и все чаще Россией проводятся военные учения.

Норвегия ввела в строй F-16 в 1980 году, и сейчас этот тип истребителей окончательно выводится из эксплуатации. В 2010-х годах Норвегия решила заменить свои F-16 парком из 52 новых стелс-истребителей F-35A. В 2015 году норвежский персонал из пилотов и техников на авиабазе Люк (штат Аризона, США) начали обучать работе на новых истребителях.

Первый норвежский F-35 прибыл в ноябре 2017 года на авиабазу Эрланд в центральной части страны, где флот этих истребителей базируется и в настоящее время. Но некоторые из F-35 теперь будут базироваться в Эвенесе – именно для выполнения миссии QRA. Норвежские F-35 ранее также участвовали в двух международных миссиях НАТО – в «воздушной полиции Исландии» в 2020 и 2021 годах. Норвежский парк из 52 F-35A Lightning II будет укомплектован и полностью готов к 2025 году, и на сегодняшний день в эксплуатации уже находится 32/34 самолета.

Норвежские F-16, снимаемые с вооружения ВВС, не будут «навсегда списанными» – их решено продать Румынии, а также частной компанией Draken International. Министерство обороны Румынии уже направило официальный запрос в парламент своей страны с просьбой одобрить закупку 32 F-16AM/BM Fighting Falcon у Luftforsvaret ​для последующего включения их в парк румынских ВВС.

Предполагаемые затраты на эту операцию оцениваются примерно в 454 миллиона евро, из которых 354 миллиона евро пойдут на сами самолеты и 100 миллионов евро – на материально-техническую поддержку и специальное оборудование, необходимое для модернизации самолетов, что будет предоставлено со стороны США. Румынские ВВС в настоящее время эксплуатируют 17 подержанных F-16, ранее принадлежавших португальским ВВС и прошедших модернизацию «среднего срока службы» до конфигурации M.5.2R (аналогичной Block 50/52). Норвежские самолеты имеют более продвинутую конфигурацию M6.5.2, с возможностью использовать вооружение JDAM с лазерным наведением и ракеты класса «воздух-воздух» AMRAAM-120D.

Помимо этого, министерство обороны Норвегии еще в декабре сообщило, что оно достигло соглашения с поставщиком авиационных услуг Draken International о продаже этой частной компании до 12 истребителей F-16. Сделка все еще требует окончательного одобрения как со стороны властей США, так и со стороны норвежских властей. Стоимость контракта не разглашается.

Норвежские самолеты в авиапарке Draken намерены поддерживать разнородные воздушные боевые учения против американских истребителей. Компания со штаб-квартирой в международном аэропорту Лейкленд-Линдер во Флориде предоставляет услуги авиаперевозки в Европу, а также предлагает Министерству обороны США в качестве подрядчика бывшие военные самолеты в роли «агрессоров» для операций по летной подготовке, моделирования угроз, других исследований и испытаний.