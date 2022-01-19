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Авиакомпания Emirates Airlines, опасаясь возможных операционных проблем из-за развертывания услуг мобильной связи 5G в некоторых аэропортах США, приостановила полеты.

Авиакомпания заявила о приостановлении полетов в аэропорты девяти американских городов. В их числе Бостон, Чикаго, Форт-Уэрт (Даллас), Хьюстон, Майами, Ньюарк, Орландо, Сан-Франциско и Сиэтл с 19 января 2022 года. Однако продолжают выполняться рейсы в Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Вашингтон.

Еще одна авиакомпания Air India сообщила, что прерывает полеты между Дели и Сан-Франциско, Чикаго и аэропортом имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке, а также рейс Мумбаи-Ньюарк.

Во вторник компании AT&T и Verizon, которые занимаются установкой сети 5G в Соединенных штатах, объявили, что отложат введение в эксплуатацию некоторых вышек возле некоторых аэропортов.

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