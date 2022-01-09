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Армянские военные впервые задействовали зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2» для ракетного удара по азербайджанскому истребителю МиГ-29. Однако выпущенный из него боезаряд прошел мимо цели, сообщил портал Avia.Pro.

Отмечается, что истребитель нарушил границы воздушного пространства Армении, поэтому открытие огня по нему было абсолютно законным. Зенитно-ракетный комплекс захватил его в прицел, причем расстояние до самолета составляло всего пару километров. Однако попасть по воздушной машине расчету ЗРК все же не удалось.

Не исключено, что армянских военных подвело отсутствие опыта. Кроме того, на «Тор-М2» мог оказать воздействие имеющийся на истребителе комплекс радиоэлектронной борьбы. Напомним, что 44-дневная война 2020 года показала ряд уязвимостей данной зенитно-ракетной системы, так как Армения ухитрилась потерять четыре из шести ЗРК.

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