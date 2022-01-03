64 танка Т-90С, поставленные Россией Вьетнаму в 2018-2019 годы по контракту, заключенному «Уралвагонзаводом» в составе госкорпорации «Ростех», являются самыми мощными из основных боевых танков, состоящих на вооружении вьетнамской армии. Об этом сообщает Army Recognition со ссылкой на вьетнамский портал VietDefense. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Вьетнам – главный импортер российского оружия в регионе Юго-Восточной Азии. Обострение отношений с Китаем в 2000-х годах из-за территориальных претензий в Южно-Китайском море подтолкнуло Вьетнам к наращиванию военно-оборонного сотрудничества с Россией. Вьетнам подписал крупные контракты с Россией на поставку истребителей, средств ПВО, фрегатов, ракетных катеров и подводных лодок.

В настоящее время вьетнамцы используют 1379 основных боевых танков, в основном это довольно старые машины. В их числе 850 Т-54 / Т-55, 70 Т-62, 45 Т-34 из России и 350 «Тип-59» из Китая. На этом фоне 64 Т-90С и Т-90СК (версия K означает «Командирский»), безусловно, является самым мощным и современным основным боевым танком, стоящим на вооружении вьетнамской армии.

Танк российского производства Т-90С является одной из самых популярных боевых машин своего класса и, помимо самой России, состоит на вооружении Алжира, Армении, Азербайджана, Индии, Ирака, Сирии, Туркменистана, Уганды, Вьетнама и Йемена.

Т-90С имеет боевую массу 46,5 тонны, экипаж включает трех человек – командира, водителя и наводчика. Танк вооружен 125-мм гладкоствольной двухосной стабилизированной пушкой 2А46М (боекомплект 42 снаряда), спаренным пулеметом 7,62 мм (боекомплект 2000 патронов) и зенитным 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом (боекомплект 300 патронов). Основное орудие Т-90С также способно вести огонь противотанковыми управляемыми ракетами с дальностью стрельбы от 100 до 5000 метров.

Защита Т-90С включает стальной композит и реактивную броню «Контакт-5», способную отражать современные бронебойно-подкалиберные снаряды с оперением. Вьетнамская версия Т-90С оснащена системой активной защиты (АПС) «Штора-1», электрооптической системой активной защиты или комплектом для танков, предназначенным для вывода из строя лазерных целеуказателей и дальномеров приближающихся противотанковых управляемых ракет противника. Слева и справа от основной пушки установлены элементы «ослепляющей» системы, которая включает в себя инфракрасный глушитель и модулятор.

Т-90С оснащен двигателем мощностью 1000 л.с. (750 кВт) производства Челябинского тракторного завода. Танк способен развивать максимальную скорость 60 км/ч и обладает максимальной дальностью хода 550 км. Он может успешно преодолевать канавы от 2,6 до 2,8 м, стену до 0,85 м и водную преграду глубиной до 1,2 м.