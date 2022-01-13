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Из-за пандемии коронавируса армия США осталась без квалифицированных новобранцев. Чтобы решить эту проблему, Пентагон был вынужден увеличить до 50 тысяч долларов сумму премиальных для таких новичков.

Предполагается, что дефицит новобранцев с хорошим образованием связан именно с пандемией. Все дело в том, что рекруты специальных служб не могут свободно посещать колледжи и школы, чтобы агитировать выпускников подписывать контракты с Вооруженными силами. Многие молодые люди после окончания учебных заведений сами приходят в армию, но подавляющее их большинство не собираются служить на долгосрочной основе.

По мнению рекрутинговых агентств, в условиях пандемии Пентагон должен увеличивать материальное поощрение, чтобы привлечь квалифицированных новобранцев. В настоящий момент оно составляет от 1 тысячи долларов для рядового пехотинца и в несколько раз выше для новичков, которые способны нести службу в сфере кибербезопасности, заниматься обслуживанием оборудования и техники. Также крупные поощрения предлагаются выпускникам школ рейнджеров.

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