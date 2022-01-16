Некоторые страны НАТО ранее высказывались в том духе, что они не готовы принимать в организацию новых участников. Однако для двух государств сделано исключение. Бывший генсек Альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что для Финляндии и Швеции двери открыты в любое время дня и ночи.

Он также отметил, что Стокгольм и Хельсинки будут приняты в НАТО уже на другой день после подачи заявки. Причем как бы не протестовала Россия, это ничего не изменит. Как Швеция, так и Финляндия полностью отвечают стандартам Североатлантического альянса, поэтому Брюссель не станет тянуть с их приемом в свои ряды.

Напомним, что глава МИД РФ Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва не может препятствовать вступлению в НАТО Швеции и Финляндии.

О готовности принять эти две страны мгновенно сообщал и нынешний генсек Йенс Столтенберг. Он лишь оговорился, что Финляндия и Швеция сами должны решить для себя, нужно ли им становиться участниками Альянса.