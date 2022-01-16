В ответ на нежелание НАТО говорить о гарантиях безопасности России необходимо существенно повысить риски возникновения угрозы для Соединенных Штатов и Европы. Существует несколько эффективных способов достичь этой цели, рассказал политолог Иван Лизан, возглавляющий аналитическое бюро «СОНАР-2050».

Он пояснил, что России необходимо усилить гибридное противостояние с Соединенными Штатами во всех государствах, куда Вашингтон «несет демократию». Сделать это можно, используя частные военные компании. Кроме того, есть смысл финансировать противостоящие Америке силы, поставлять технику и оружие врагам США.

Еще один способ продемонстрировать силу – создать российские базы в Беларуси с ракетами, направленными на американские военные объекты в Европе, а также в Венесуэле и на Кубе.

США не хотят дипломатическим путем урегулировать конфликт с РФ, так как нынешняя ситуация в регионе их полностью устраивает. России необходимо изменить это и начать говорить с Вашингтоном на языке силы.