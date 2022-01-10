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Пропаганда лучше всего действует на людей, не понимающих, что их зомбируют. Именно поэтому специально обученные сотрудники Пентагона всегда незримо присутствуют на съемках американских фильмов, а также на спортивных мероприятиях и ток-шоу.

Почти в каждом боевике, снятом в Голливуде, можно найти эпизоды, которые можно назвать частью учебника патриотического воспитания, поясняет эксперт Дэвид Свансон. Они призваны сформировать у рядовых американцев чувство гордости за свою страну.

Кроме того, Пентагон и ЦРУ постоянно работают над созданием контента, который должен корректировать мнение граждан Соединенных Штатов относительно тех или иных событий в Америке и во всем мире. Также насмотревшись американских боевиков США подсознательно боятся разные страны, в которых Вашингтон насаждает демократические ценности.

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