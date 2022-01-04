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Совместное заявление стран «ядерной пятерки» о недопустимости конфликтов с применением стратегических вооружений, вызывает двойственные чувства. Оно вселяет надежду на мир, но вместе с тем вызывает серьезную тревогу у многих жителей планеты. Ведь если дело уже дошло до подобных заявлений, значит риск использования ядерного оружия повысился до предела, считает американский эксперт Питер Кузник.

Специалист, возглавляющий Институт ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне, заявил, что сделанное пятью государствами заявление – это только начало пути, первый шаг, который требует дальнейших действий. Планете необходимы и другие такие шаги, которые помогут справиться как с локальными, так и с региональными конфликтами.

По словам Кузника, теперь государства должны организовать совместный саммит и составить план действий, который позволит реализовать основные пункты заявления на практике.

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