Пустые обещания военной помощи, которые США раздают направо и налево, уничтожает авторитет страны, уверен эксперт аналитического центра Claremont Institute Джереми Карл.

Он пояснил, что Соединенные Штаты зачастую обещают помогать государствам, за которые они на самом деле не готовы воевать. В качестве примера Карл привел Украину, которую тут же сравнил с Афганистаном. Он пояснил, что заявления об эвакуации дипломатических миссий из Киева и Львова очень напоминают трусливое бегство из Кабула.

Карл отметил, что только 15 процентов американцев поддерживают безумную идею перебрасывать на Украину войска США и воевать против России. По мнению аналитика, Киев нужно оставить Европе, на территории которой и находится государство.

Эксперт призвал власти США тщательнее выбирать союзников, а также не разбрасываться общениями, которые они не смогут выполнить. Также руководство страны должно больше внимания обращать на внутренние дела, в которых тоже имеется множество проблем. В последнее время нелегальные мигранты идут в США непрекращающимся потоком и это уже вышло за рамки обычной внештатной ситуации.