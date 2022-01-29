Специалисты Пенсильванского университета установили время появления штамма COVID-19 «омикрон».

Учёные провели анализ 686 последовательностей штамма COVID-19, выявленных за всё время к 7 декабря прошлого года. Как было установлено, омикрон появился примерно в октябре 2021 года. Учёные установили, что этот вариант вируса выделился из других мутаций благодаря адаптивной эволюции. То есть, передача вируса дальше осуществляется за счёт естественного отбора, а не за счёт рекомбинации между имеющимися штаммами.

Учёные также указали, что SARC-CoV-2 сумел всего лишь за 16 месяцев вывести три штамма, которые подавили все прочие вариации, что весьма необычно – прочие вирусы к таким эволюционным скачкам не способны. Ещё одной особенностью омикрона является огромный скачок в эволюции белка-шипа.

Ранее учёные рассказали, почему омикрон приводит к менее тяжёлым последствиям при заражении. Как оказалось, дело в чувствительности к интерфероновому ответу.