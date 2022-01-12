США может готовить провокации у берегов России. Об этом говорит присутствие неподалёку от акватории страны американской атомной подводной лодки «USS New Mexico”, утверждает издание Авиа.про.

Днём 12 января субмарину заметили у побережья Норвегии. Она двигалась в сторону порта Тромсё. Но по мнению специалистов, на которых ссылается издание, конечная цель находится не там. «USS New Mexico» несёт на борту крылатые ракеты “Томагавк”, которые могут стать весомым аргументом американской стороны во время российско-американских переговоров в Женеве. Там 12 января должны обсуждаются вопросы гарантий того, что НАТО не будет продвигаться на восток.

По последним данным, американская субмарина находится в 500 километрах от побережья России. Не исключено, что в скором времени на перехват подлодки выдвинутся боевые корабли и авиация под российскими флагами.