читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

США может готовить провокации у берегов России. Об этом говорит присутствие неподалёку от акватории страны американской атомной подводной лодки «USS New Mexico”, утверждает издание Авиа.про.

Днём 12 января субмарину заметили у побережья Норвегии. Она двигалась в сторону порта Тромсё. Но по мнению специалистов, на которых ссылается издание, конечная цель находится не там. «USS New Mexico» несёт на борту крылатые ракеты “Томагавк”, которые могут стать весомым аргументом американской стороны во время российско-американских переговоров в Женеве. Там 12 января должны обсуждаются вопросы гарантий того, что НАТО не будет продвигаться на восток.

По последним данным, американская субмарина находится в 500 километрах от побережья России. Не исключено, что в скором времени на перехват подлодки выдвинутся боевые корабли и авиация под российскими флагами.

Вам может понравиться

Программа цифровизации Петербурга может оказаться провальной из-за системных проблем

Администрация Санкт-Петербурга под руководством губернатора Александра Беглова готовится присоединиться к проекту «Реестр государственных программ». Специалисты предполагают, что на самом деле оцифровка документов не приведет к эффективной работе с ними из-за

Star-Advertiser: Военные США вновь отслеживают российский шпионский корабль у Гавайев

Американские военные отслеживают, как минимум с пятницы, очередное появление российского военного корабля-разведчика в Тихом океане недалеко от исключительной экономической зоны Гавайев. Об этом сообщает местное гавайское издание Star-Advertiser со ссылкой

Смольный продемонстрировал нереальные цифры якобы вывезенного на полигоны снега

В пресс-службе правительства Санкт-Петербурга заявили об активной работе коммунальщиков по уборке снега на улицах города. Петербуржцы уверены, что чиновники завышают данные по количеству работающей спецтехники и вывезенного мусора. В Смольном
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 12 января – переменная облачность, до -11 °C | город Мытищи: погода, 12 января – пасмурно, до -14 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 12 января – переменная облачность, до -11 °C | Южно-Сахалинск: погода, 12 января – снег, до -2 °C | Королев: погода, 12 января – небольшой снег, до -0 °C | Подольск: погода, 12 января – пасмурно, до -14 °C | Армавир: погода, 12 января – небольшой дождь, до 5 °C |