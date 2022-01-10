Французский военный портал Opex360 отмечает, что после вывода французских солдат с большей части территории Мали присутствие российских «военных инструкторов» в этой стране становится все более заметным. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

На последнем еженедельном брифинге Министерства Вооруженных Сил Франции пресс-секретарь генштаба полковник Паскаль Янни не пожелал комментировать боестолкновение, произошедшее недалеко от населенного пункта Мандоли (в центральном Мали) между террористической группой и малийскими вооруженными силами (FAMa), во время которого, как сообщается, был ранен российский «военный инструктор».

«Мы находимся в совершенно разных участках земли, поэтому отряд «Бархан» не был причастен к этому инциденту», – заявил полковник Янни. Впрочем, сразу несколько источников подтвердили это столкновение, в результате которого погибли несколько джихадистов и солдат FAMa.

В любом случае, присутствие российских «военных инструкторов» в Мали становится все более заметным. Но все еще неясно, являются ли они наемниками из военизированной «группировки Вагнера», как подозревают Франция и США, или это вполне официальные военнослужащие, т.е. подчиняющиеся Министерству обороны России, как заявляет Бамако.

На вопрос AFP малийский военный чиновник оценил число российских «инструкторов», находящихся в настоящее время в Мали, примерно в 400 человек. «Ты говоришь о наемниках, это твое дело. Для нас они российские инструкторы», – сказал он.

Еще один представитель властей Мали сообщил, что они развернуты в «нескольких частях» страны. Несколько десятков российских «военных инструкторов» находятся в Тимбукту, который отряд «Бархан» оставил 14 декабря. По-видимому, это также относится и к военному лагерю Софара, расположенному к западу от так называемого района «трех границ», куда перебрасываются силы французского отряда «Бархан» со своими европейскими партнерами из группы «Такуба».

О том, что малийские власти намерены скрыть происходящее в этом районе, может являться свидетельством протеста, который они выразили против облета лагеря Софара самолетом Миссии ООН в Мали (MINUSMA). А официальный представитель Мали подтвердил, что MINUSMA «настоятельно» попросили больше не посылать самолеты в район этого военного объекта. «Если такое произойдет снова, будут предприняты меры защиты», – предупредил он.

Официальные представители Мали утверждают, что это именно инструкторы, задачей которых в основном является «послепродажное» обслуживание военной техники российского производства. Несомненно, это относится к вертолетам Ми-17, недавно доставленным в FAMa, к полученным в декабре бронеавтомобилям БРДМ-2 и БТР-70, а также, по всей вероятности, к бронетранспортерам VN2C производства китайской группы NORINCO.

«Это называется послепродажное обслуживание. Мы приобрели военную технику в России, и российские инструкторы находятся в Тимбукту для обучения наших войск. В чем проблема?», – заявил малийский офицер корреспонденту RFI , который, кроме этого, сообщил, что свидетели видели этих «российских инструкторов» на борту машины, курсировавшей недалеко от лагеря, возвращенного в распоряжение FAMa отрядом «Бархан» в прошлом месяце.